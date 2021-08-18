شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز بـ"البطانية" خلال كواليس تصوير فيلم موسى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "موسى" الذى يعرض حاليا داخل دور العرض السينمائى، حيث نشر كريم، عبر حسابه على إنستجرام، صورة من تصوير الفيلم، صحبها بتعليق: "كواليس موسى".



كريم محمود عبد العزيز

وتدور أحداث فيلم موسى حول طالب بكلية الهندسة يسعى لاختراع روبوت يكشف من خلاله عن ابتكاراته ويساعده أيضًا فى الحياة اليومية، لكن تتطور الأمور وتخرج عن السيطرة، وعن الهدف الذى كان يخطط له، ومن هنا تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

فيلم موسى من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك فى بطولته كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، محمد جمعة، صلاح عبد الله وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد العوضى وظافر العابدين وأحمد حاتم وسمر مرسى وآخرون.

وكان الفنان كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرا بعرض فيلمه الجديد "موسى"، وتحدث كريم محمود عبد العزيز خلال لقائه مع الخليج 365، بأنه استمتع كثيرًا مع المخرج بيتر ميمى، لافتًا إلى أنه صاحب فكر مبتكر لكن فى الوقت ذاته مريح لكل طاقم العمل ويستطيع توصيل أفكاره لهم بسهولة.