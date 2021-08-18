بطريقة كوميدية.. أحمد حلمي يهنئ كريم عبد العزيز بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد حلمي، على تهنئة صديقه الفنان كريم عبد العزيز بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر حلمي، صورة تجمعه مع كريم، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا كريم.. أخيرًا تميت ١٨ سنة وهتطلع بطاقة يا عم .. يا بختك".

واحتفل الفنان كريم عبد العزيز، أمس الثلاثاء 17 أغسطس، بعيد ميلاده الـ 46.

جدير بالذكر أن كريم عبد العزيز من مواليد 17 أغسطس 1975، وهو ممثل ومخرج سينمائي، وظهر في أول عمل سينمائي له وهو طفل في فيلم "البعض يذهب للمأذون مرتين" وهو من إخراج والده المخرج محمد عبد العزيز.

وعلى جانب آخر، كانت أخر أعمال الفنان أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة"، والذي عُرض عام ٢٠١٩، وشاركه البطولة النجوم: منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.