أحمد العوضي يكشف حقيقة انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفى الفنان أحمد العوضي، ما تداوله أحد المواقع، حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وردًا على الكاتب أيمن نورالدين، قال العوضي عبر حساب الأول بموقع فيسبوك: "والنبي يا أيمن بطل هبد الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد".

بعدها رد "نور الدين" على "العوضي" قائلا: "مش هبد يا أحمد، أنا واثق من كل كلمة في المقال، وفي جميع الأحوال بتمنى شفاء ياسمين وإصلاح الأحوال جميعها".

ورد العوضي: "لا اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنتَ قلته، واللي بتقوله مش صح، وم اتحطش السم في العسل وعشان ما أظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك، فلو اتقالك ابقى اتأكد من الكلام بعد كده، ولو أنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط".

وسافرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منذ أيام، لأحد المستشفيات بمدينة جنيف السويسرية؛ لاستكمال رحلتها العلاجية، دون أن يرافقها زوجها الفنان أحمد العوضي.