"محمد عبدالمنصف خط أحمر وزمن قلة الأدب انتهى".. لقاء الخميسي تتوعد "المسيئين" لزوجها‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت الفنانة لقاء الخميسي رفضها أي هجوم ضد زوجها حارس المرمى محمد عبدالمنصف، مشيرة إلى أنها ستقف بالقانون لكل من يتعدى عليه بالألفاظ.

الفنانة لقاء الخميسي أعلنت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، رفضها الهجوم على زوجها حارس مرمى نادي وادي دجلة، وكتبت: "محمد عبدالمنصف خط أحمر ، أي حد تسول له نفسه إنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف القانون واقف له بالمرصاد، خلاص زمن قلة الادب والتعدي انتهى، بقى عندنا قانون يحمي الجميع من أي تعدي، السجن والغرامة".

وتابعت: "رسالة لمسيء الأدب والمتعدين، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق، اتعلموا من أوسا العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد".

وشارك محمد عبدالمنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، وفاز بها نادي الزمالك على وادي دجلة بهدف دون رد.