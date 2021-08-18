خاص| نقيب المهن التمثيلية يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما تردد من شائعات انتشرت خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة الفنان الكبير عادل إمام بفيروس كورونا.

وقال "زكي" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الزعيم عادل إمام بخير وبصحة جيدة، ولا أساس من الصحة لهذه الشائعات المتداولة حول إصابته بكورونا.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "لو فيه حاجة مع الزعيم.. إحنا كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل".

جدير بالذكر أن عادل إمام شارك في دراما رمضان 2020 بمسلسل "فلانتينو"، بطولة: "داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، طارق الإبياري، وهدى المفتي"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

وكانت منصة شاهد قد بدأت منذ فترة في عرض مسرحية "بودي جارد"، وذلك بعد عشرين عامًا من عرضها على خشبة المسرح، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.