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أحمد حازم ينضم لأسرة "الفرح فرحنا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - انضم الفنان الشاب والإعلامي أحمد حازم لأسرة مسلسل "الفرح فرحنا" والمقرر تصوير أولى مشاهده الأسبوع المقبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي ويناقش عدد من القضايا الاجتماعية في إطار كوميدي.

والمسلسل من بطولة أوس أوس، محمد ثروت، ميرنا جميل، ويزو، سامى مغاورى، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أوتاكا، إيمان السيد، وإخراج معتز التونى، وتأليف حسين مصطفي محرم وسيناريو وحوار الثلاثي خليفة وأحمد محارب وعبده وإشراف عام علي الكتابة أوتاكا، ومن المقرر عرض العمل خارج السباق الرمضاني علي أحد القنوات الفضائية.

وشارك أحمد حازم في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية منها مسلسل "حرب أهلية" مع الفنانة يسرا ومسلسل "كوفيد 25 " مع الفنان يوسف الشريف.

كما شارك في فيلم "هروب اضطراري" مع الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة والفنانة غادة عادل والفنان مصطفى خاطر.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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