"كفاية والنبي".. إيناس عز الدين تتعرض لوعكة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تعرضت الفنانة إيناس عز الدين لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، ولم تكشف عن تفاصيلها.

ونشرت"إيناس" صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مكتوب عليها: "اللهم أبطل أثر عين أصابت رزقا فأمسكته، وأصابت جسدا فأمرضته، وأصابت قلبا فأحزنته".

وعلقت إيناس على الصورة : "كفاية والنبي لسه بقول يا هادي، استغفر الله العظيم".

وكانت الفنانة إيناس عز الدين كشفت عن إجراء عملية جراحية لنجلها محمد في المخ، وذلك في 27 مارس الماضي.

ونشرت إيناس صورة لها معه عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "يا رب ارحمه برحمتك.. هو فرحتي، هو ابني روحي. أفرحني بشفائه يا الله، ولا تحزن قلبي. أرجو الدعاء لابني الغالي هيعمل عملية في المخ".