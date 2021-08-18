لمى صادق صبّاح لـ”صوت بيروت انترناشونال”: قصص مسلسل “صالون زهرة” واقعية جداً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:24 مساءً - منذ ساعتين

يبدأ الليلة عرض مسلسل “صالون زهرة” على منصة “شاهد”. وهذا العمل من انتاج شركة “صبّاح اخوان” وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار ومجموعة من النجوم اللبنانيين اما الاخراج فهو لجو بو عيد. وفي خلاصة العمل ان الرجال ممنوع عليهم الدخول الى صالون نادين نجيم بتاتا فهو مكان مخصص للسيدات فقط . فماذا تقول المنتجة لمى صادق صبّاح لـ”صوت بيروت انترناشونال” عن هذا العمل؟: “مشروع “صالون زهرة” سيُقدم للمشاهدين بايقاع جديد والدراما فيه مختلفة عن كل ما هو سائد واتمنى ان ينال اعجاب الناس اذ تعاملنا للمرة الاولى مع مخرج واعد جدا هو جو بو عيد ومن بطولة بطلتنا الحبيبة نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار ابن شركتنا. وتضيف لمى “قصص “صالون زهرة” حقيقية ومستواحاة من الواقع ومن الفقر الذي يواجهه الشعب اللبناني واعتقد ان احداث المسلسل ستصدم المشاهدين. وايضا هناك مفاجأة جميلة ان الفنان مايك ماسي يقوم للمرة الاولى بوضع موسيقى تصويرية لعمل درامي ونحن سعيدون به.

اما النجمة نادين نجيم فتقول عن دورها “زهرة شابة متمردة وقاسية لانها مرت بظروف صعبة و تناصر النساء، وهي لا تنتمي الى اسرة ثرية بل تشبه اشخاصا كثيرين نعرفهم في حياتنا وهم الذين يسعون الى خلق صنعة يسترزقون منها”.

بدوره يقول معتصم النهار “اننا امام عمل غني دراميا، دسما وممتعا اذ نحاول تقديم الكوميديا بأسلوب السهل الممتنع. اما المخرج جو بو عيد فيؤكد “ان الشركة المنتجة وعلاقتي باصحابها ومنصة “شاهد”، ثم النص الذي يشبهني وعنوان الجذاب اضافة الى التعامل مع نادين نجيم كلها عوامل دفعتني للموافقة على تنفيذ العمل.

كما يشرح الممثل حسين المقدم دوره في العمل ويقول “اسمي في المسلسل “زيكو” والعب دور شقيق “زهرة” ومهنته “ميكانيكي سيارات” ويحب احدى الفتيات من اللواتي يعملن في صالون زهرة وهي “زينة مكي” وقصة الحب هذه مليئة بالمشاكل بسبب اهلها وهناك مواقف كوميدية عديدة في دوري رغم الظروف الصعبة التي تمر عليه.

ويقول الممثل فادي ابي سمرا انه يلعب شخصية “فواز” زوج اخت زهرة ويحصل مشاكل عدة بين افراد العائلة تصل الى المحاكم بخصوص حضانة الاطفال بالاضافة الى مناقشة امور حياتية اخرى.

واخيرا يقول الممثل طوني عيسى لـ”صوت بيروت انترناشونال” ان دوره في صالون زهرة” هو “يوسف اللحام” الذي كان يحب زهرة لكنه لم يتزوجها لاسباب عدة وملحمته اسمها “الهنادي” التي تقع بمقابل “صالون زهرة” وزوجته هنادي تكره “زهرة” ويحصل مشاكل عدة بين جميع الاطراف.