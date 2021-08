شكرا لقرائتكم خبر عن القضية الفلسطينية على قائمة أفلام المهرجانات العالمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لسنوات طويلة والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي محور إهتمام الكثير من صناع الأفلام سواء من العرب أو غيرها من الجنسيات، حيث يولي المخرجين الكثير من الاهتمام بالقضية الفلسطينية بزواياها المختلفة وعلي مدارسنوات طويلة كانت ولا تزال القضية الفلسطينية أمر يشغل بال الكثير من المخرجين ومادة خصبة للتناول سواء كأفلام قصيرة أو طويلة وحتي الوثائقية.

ركبة عهد -Ahed's Knee

وكشف مهرجان نيويورك السينمائى في دورته المقبلة والتي تنطلق في سبتمبر المقبل عن مشاركة فيلم «ركبة عهد» أو «Ahed's Knee» وهو الفيلم الذى قاسم فيلم «Memoria»، للمخرج التايلاندى أبيشاتبونج ويراسيتاكول، جائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان.

فيلم «Ahed's Knee» إخراج ناداف لبيد، وسمى «ركبة عهد» فى إشارة إلى الناشطة الفلسطينية عهد التميمى، وهو الفيلم الذى تدور أحداثه فى وادى عربة على الحدود مع الأردن فى قرية تدعى سابير ويبدأ الفيلم بمشاهد لواقعة القبض على الطفلة عهد ومحاكمتها.

الفيلم الوثائقى الفلسطينى

فيما ينافس الفيلم الوثائقى The First 54 Years: An Abbreviated Manual for Military Occupation بمهرجان نيويورك أيضا، وهو فيلم يقدم تقريرا عن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة، مع تصريحات لجنود إسرائيليين حول خدمتهم هناك، وهو من إخراج آفى مغربى، ويرصد العمل المآسى التى يعيشها أهل فلسطين من وجهة نظر الجنود الإسرائيليين وهى الشهادات التى تدين الاحتلال.