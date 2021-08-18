شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يطرح الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد سعد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" طرح أغنية الجديدة من فيلم 200 جنيه، وذلك بعد تأجيل طرحها من قبل حيث أعلن سعد ذلك من خلال فيديو قام بنشره.

كان قد طرح المطرب أحمد سعد، برومو الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، والأغنية من ألحانه، استعدادًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي 25 أغسطس الجارى، ونشر سعد جزءًا منها عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.