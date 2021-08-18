نجمة برنامج ” ذا فويس كيدز ” تحتفل بتخرجها من الثانوية العامة

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أغسطس 2021 08:57 مساءً - احتفلت ” لين الحايك ” نجمة برنامج ذا فويس كيدز في موسمه الأول بتخرجها من الثانوية العامة واستعدادها لدخول الجامعة في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور ل ” لين الحايك ” من حفل تخرجها والتي ظهرت في إحداها وهي ترتدي ملابس التخرج وهي الروب الأسود والقبعة السوداء .
وأعربت لين في تعليقها على الصور عن سعادتها بنجاحها وتخرجها كما وجهت الشكر لأساتذتها ومدرسيها بالمدرسة فقالت : ” اتخرجت رسميا .. بدي اشكر مدرستي إدارة وأساتذة على تعبهم ومجهودهم اللي قدمولنا ياه خاصة بهالسنة الاستثنائيّة ” .
وتابعت : ” ومبروك لكل الناجحين .. وأكيد ما رح انسى كل الدعم ياللّي اتقدملي طول الوقت .. قد ما اشكركم مش كافي .. بحبكن من قلبي ” .
يذكر أن لين الحايك هي الفائزة بلقب ” ذا فويس كيدز ” في موسمه الأول في عام 2016 وكانت ضمن فريق الفنان العراقي ” كاظم الساهر ” .
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