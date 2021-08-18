كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أغسطس 2021 08:57 مساءً - نشر ” شادي النابلسي ” نجل الفنانة المغربية ” سميرة سعيد ” صورة لوالده رجل الأعمال ” مصطفى النابلسي ” في ظهور نادر له .
وظهر شادي النابلسي في الصورة برفقة والده وهو يحتضنه ويقضيان وقتهما على البحر .. وكتب في تعليقه عليها : ” أوقات الاسترخاء مع الأب ” .
يذكر أن مصطفى النابلسي هو الزوج الثاني للفنانة سميرة سعيد ووالد إبنها الوحيد ” شادي ” .. وكانا قد تزوجا بعد إنفصالها من زوجها الأول الموسيقار ” هاني مهنا ” وانتهاء العدة بشهر واحد .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ظهور نادر لزوج ” سميرة سعيد ” السابق والد نجلها شادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.