شاهد .. ظهور نادر لزوج ” سميرة سعيد ” السابق والد نجلها شادي

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أغسطس 2021 08:57 مساءً - نشر ” شادي النابلسي ” نجل الفنانة المغربية ” سميرة سعيد ” صورة لوالده رجل الأعمال ” مصطفى النابلسي ” في ظهور نادر له .

وظهر شادي النابلسي في الصورة برفقة والده وهو يحتضنه ويقضيان وقتهما على البحر .. وكتب في تعليقه عليها : ” أوقات الاسترخاء مع الأب ” .

يذكر أن مصطفى النابلسي هو الزوج الثاني للفنانة سميرة سعيد ووالد إبنها الوحيد ” شادي ” .. وكانا قد تزوجا بعد إنفصالها من زوجها الأول الموسيقار ” هاني مهنا ” وانتهاء العدة بشهر واحد .