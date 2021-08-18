على الله.. محمد رمضان يطرح أغنية جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح محمد رمضان أحدث أغانيه والتي تحمل اسم "على الله"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

ويظهر محمد رمضان في أحدث أغانيه مرتديا الزي البدوي، ويتحرك في الصحراء وهو يمسك بسلاح في يديه، كما يقود أكثر من سيارة خلال الكليب.



من ناحية أخرى يواصل "رمضان" الاستعداد لإحياء حفل غنائي في جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالي، يوم 20 أغسطس/آب الجاري، والذى يحمل عنوان "أقوى حفلة في الساحل"، والتي تنظمه شركة "تذكرتي".





وروج الأسطورة للحفل عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" قائلا: "ثقة في الله جمهوري هيهز الأرض"، وتنقسم فئات التذاكر في الحفل إلى 200، و750، و2000 جنيه مصري.

يذكر أن محمد رمضان طرح مؤخرا، أغنية تحمل عنوان "ثابت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية رواجا واسعا في فترة قصيرة بعد طرحها، إذ حققت 17 مليون مشاهدة خلال شهر.

وكانت آخر أعماله على شاشة التليفزيون مسلسل "موسى" وتم عرضه في رمضان الماضي.