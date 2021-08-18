أنغام تطرح كليب أغنيتها الجديدة "ونفضل نرقص".. فيديو

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة أنغام، فيديو كليب أغنيتها الجديدة "ونفضل نرقص"، مساء اليوم، الأربعاء، عبر قناتها على يوتيوب، وهى كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع وسام، إخراج عادل جمال، وتقول مطلعها: "بتمنى مايتغيرش.. وفى غيرى أنا مايفكرش، يبعد لا مايهزرش.. أنا على بعده أبدا ماقدرش".

من ناحية أخرى، تحيى النجمة أنغام حفلاً غنائيًا بالمسرح المكشوف بمركز المنارة فى التجمع الخامس، يوم الجمعة 27 أغسطس الجارى، وذلك بعد تأجيله إذ كان مقررًا إقامته 30 يوليو الماضى، وذلك ضمن حفلات صيف 2021 التى يحييها عدد من نجوم الفن.

وكانت آخر أعمال أنغام دويتو غنائى جمعها بالنجم اللبنانى وائل كفورى بعنوان "برضه بتوحشنى" من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، وكسرت حاجز الـ 3 ملايين ونصف مشاهدة.

يذكر أن آخر حفلات أنغام، كانت فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت 24 يوليو، ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الدول العربية فى موسم الصيف.

ووجهت أنغام رسالة شكر لجمهورها فى المملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذى حققه حفلها هناك، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، ونشرت أنغام فيديو من الحفلة وعلقت عليه: "وقوفكم تاج على راسى أحيا من أجل لحظة كهذه اللحظة.. شكرًا جزيلًا".