شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة أمريكية تكشف عن إمكانية تجسيد شخصية زوجة الرئيس الأمريكى السابق ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة الأمريكية جينيفر كلويدج عن إمكانية لعبها خلال الفترة المقبلة دور ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكى السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، مثلما ذكر تقرير موقع nypost الذى أكد أن كوليدج أكدت خلال تصريحاتها الأخيرة رداً على وجود تشابه بينها وبين ميلانيا ترامب أنها قد تلعب شخصيتها حالة عرض الأمر عليها بالتأكيد.

وأضاف تقرير nypost أن الممثلة الأمريكية وما ان قالت تلك التصريحات حتى تفاعل معها الكثيرون ممن ربطوا بينها وبين ميلانيا ترامب مؤكدين أنها ستكون الاختيار الأمثل للعب سيرة ميلانيا ترامب الممتلئة بالكثير من القصص الجاذبة.



جينيفر كوليدج وميلانيا ترامب

من ناحية أخرى شهد الشهر الجارى رد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب على مؤرخ انتقد التجديدات التي أجرتها على حديقة الورود بالبيت الأبيض العام الماضي، ووصفت تصريحاته بأنها مضللة وغير شريفة قبل التشكيك في مصداقيته.

وغرد مكتب السيدة الأولى السابقة يوم الأحد: "أثبت المؤرخ جهله من خلال عرض صورة حديقة الورود في بدايتها حيث كانت مزينة بالأزهار الملونة، معلوماته المضللة غير شريفة ولا ينبغي الوثوق به أبدًا كمؤرخ محترف ".

جاءت الرسالة ردًا على تغريدة من مايكل بيشلوس، المؤرخ الرئاسي لـ NBC News والمنتقد المتكرر للرئيس السابق ترامب ، الذي قال إن "نزع الأحشاء" من حديقة الورود في البيت الأبيض قد انتهى قبل عام من هذا الشهر.

كتب بيشلوس: "وهنا كانت النتيجة القاتمة - عقود من التاريخ الأمريكي اختفت".