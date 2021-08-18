شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان نيويورك السينمائى يوم 24 سبتمبر بعرض The Tragedy of Macbeth والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وينطلق مهرجان نيويورك السينمائى فى دورته الـ59، حيث كشف المهرجان عن عرض 32 فيلما من 31 دولة حول العالم فى الفترة من 24 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر المقبل.

من جانبه، قال دينيس ليم، مدير برمجة المهرجان، إن الأفلام المشاركة فى المهرجان تفتح طرقا جديدة لرؤية الأمور بمنظور مختلف وتساعد الجمهور على التفكر فى حاضرنا، مؤكدا أن الأفلام المشاركة تضم كبار المخرجين وصانعى الأفلام العائدين للساحة بقوة.

وأشار «ليم»، إلى أن المهرجان ينطلق فى ظل تفشى فيروس كورونا، وهو ما يتطلب شهادة إثبات التطعيم لجميع الموظفين والجماهير وصانعى الأفلام المشاركين، بالإضافة إلى ذلك سوف يلتزم المهرجان بسلسلة شاملة من سياسات الصحة والسلامة بالتنسيق مع مركز لينكولن للفنون المسرحية وخبراء الطب فى الولاية والمدينة.

وكشف المهرجان عن الأفلام المشاركة بفعاليات الدورة الـ59، حيث يعرض فى الافتتاح فيلم The Tragedy of Macbeth، فى عرضه العالمى الأول، الذى أخرجه Joel Coen، وهو فيلم من بطولة دينزل واشنطن، وفرانسيس ماكدورماند، عن رائعة شكسبير، وتدور أحداث الفيلم حول مأساة ويليام شكسبير الصادرة عام 1606 عن جنرال يتوق للسلطة ويفتقر إلى الضمير ويجسده دينزل واشنطن، الذى تؤجج طموحاته لأن يصبح ملكا لأسكتلندا، زوجته الليدى ماكبث، وتجسدها فى أحداث الفيلم «فرانسيس ماكدورماند».

وهذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التى تم اقتباسها وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز فى عام 1948، ورومان بولانسكى فى 1971، والمخرج الأسترالى جاستين كارتزل فى 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.