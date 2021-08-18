شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يهنئ كريم عبد العزيز بعيد ميلاده: أخيرا هتطلع بطاقة يا عم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النجم الكوميدى الكبير أحمد حلمى الفنان كريم عبد العزيز بعيد ميلاده الـ46، والذى احتفل به أمس الثلاثاء، ومازح حلمى كريم عبر حسابه الرسمى بإنستجرام قائلا "كل سنة وأنت طيب يا كريم .. أخيرا تميت 18 سنة وهتطلع بطاقة يا عم .. يا بختك".



أحمد حلمى وكريم عبد العزيز



أحمد حلمى

واحتفل النجم كريم عبد العزيز، أمس الثلاثاء بعيد ميلاده الـ46، والذى يعد واحدًا من أبرز نجوم جيله فى السينما، حيث نشأ في أسرة فنية عام 1975، فوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، كما أن عمه المخرج عمر عبد العزيز، وذلك جعله يظهر في فيلم "المشبوه" مع النجم عادل إمام وذلك في طفولته حيث كان عمره لا يتعدى 6 سنوات.

دخل كريم عبد العزيز معهد السينما عام 1994 قسم إخراج، وتخرج عام 1997، وبعدها عمل مساعد مخرج لفترة وجيزة وكان متوقع أن يصبح مخرجاً، إلا أنه سار في منحى آخر، فدخل عالم التمثيل وكان المخرج شريف عرفة أول من قدمه إلى الجمهور، في فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" للنجم الراحل أحمد زكى، ثم اختارته الفنانة القديرة سميرة أحمد في مسلسل "امرأة من زمن الحب". بعدها شارك كريم فى عدد من الأفلام مثل "عبود على الحدود" مع علاء ولى الدين، و"ليه خلتنى أحبك" أمام منى زكى وحلا شيحة، و"جنون الحياة" مع إلهام شاهين، حتى جاء له أدوار البطولة المطلقة في "حرامية في جى تو" عام 2002، و"حرامية في تايلاند" عام 2003، وحقق خلالهما نجاحاً مميزاً جعله يثبت أقدامه كنجم سينمائى.

وتوالت بطولات كريم عبد العزيز في السينما وتحقيقه إيرادات كبيرة في شباك التذاكر، حيث قدم أفلام "الباشا تلميذ" عام 2004، و"أبو علي" عام 2005، و"واحد من الناس" عام 2006، و"فى محطة نصر" عام 2006، و"خارج على القانون" عام 2008، و"أولاد العم" عام 2010، و"فاصل ونعود" عام 2011، "الفيل الأزرق" عام 2014، و"نادى الرجال السرى" عام 2019، و"الفيل الأزرق 2" عام 2019، وأخيراً "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" المعروض حالياً.

أصبح كريم عبد العزيز نجم الشباك الأول فى السينما المصرية فى السنوات الأخيرة، وحقق بفيلمه "الفيل الأزرق 2" إيرادات هي الأعلى في تاريخ السينما اذ وصلت إيرادات الفيلم إلى 105 مليون جنيه، أما على صعيد الدراما التلفزيونية فأعماله قليلة اذ قدم مسلسلات "الهروب" عام 2012، "وش تانى" عام 2015، "والزيبق" عام 2017، وأخيراً "الاختيار 2" في رمضان الماضى.