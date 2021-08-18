شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان "على عينى" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد كامل أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم “على عيني”، والتى قدمها لأول مرة فى حفل السبت الماضى على مسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي بالزمالك.

الأغنية من إنتاج محمد محسن جابر، وكشف كامل عن بعض كلمات الأغنية وتقول: "وعلى عيني أشوفك جاية قدامى، وأبص بعيد، على عينى تفوت بينا الليالى وتنتهى المواعيد".

وكان أحيا المطرب أحمد كامل حفلاً غنائيًا 14 أغسطس الماضى، بساقية الصاوى حيث قدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه المتميزة مثل ياليل ومش شرط وقولى، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

ويعد أحمد كامل من أكثر المطربين الشباب فى مجال المزيكا البديلة بمصر، وتحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وكسرت مشاهداتها حاجز الـ12 مليونا، وحقق انتشارًا واسعا مؤخرًا بأحدث أغنياته " ، كما قدم من قبل أحمد كامل أغنية "أنا رايح" وكانت الأغنية الرسمية لمسلسل شديد الخطوره للفنان أحمد العوضى والفنانة ريم مصطفي، والذى يحقق نجاحا منذ عرض حلقاته الأولي علي منصة " "watch it

يذكر أن أبرز أعمال أحمد كامل الفنية، أغنية "كانسر"، و"ولا بننسى"، و"ماتزعليش"، و"مابقتش اخاف"، و"يا ليل"، و"مش شرط"، و"كان في طفل"، و"مجاذيب" وغيرها.