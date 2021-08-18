وفاة والدة الفنان ضياء عبدالخالق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان ضياء عبدالخالق، مساء اليوم الأربعاء، وفاة والدته

وكتب عبدالخالق، عبر حسابه على "فيسبوك": "أمي في ذمة الله.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

جدير بالذكر أن ضياء عبدالخالق، تخرج في كلية التربية ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ في مسلسل الإمام البخاري عام 1982، مع الفنان أشرف عبدالغفور وأمينة رزق، وعاد مرة أخرى مع فيلم (الحلم القاتل) عام 1991، مع سمير صبري وإيمان، وإخراج مدحت السباعي، لتتوالى أعماله بعد ذلك. ومن أشهر أعماله: "تيتو، أمير الظلام، أم كلثوم، الأبواب المغلقة، خارج على القانون، حسن ومرقص، سلسال الدم، يونس ولد فضة، الجماعة، كلبش 2، الفتوة، الاختيار 2".