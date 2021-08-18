خاص بالفيديو| أول تعليق من الشرنوبي بعد تحرير محضر ضده بسبب مسرحية الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عمر هشام:

مع كل عمل جديد يتعاقد عليه ويشارك فيه، تخرج أخبار تؤكد تحرير المنتجة سارة الطباخ، محضرًا ضد الفنان محمد الشرنوبي، تتهمه فيه بالإخلال ببنود العقد المُبرم بينهما، وتعلن مقاضاتها لجهة الإنتاج التي تتعاقد معه، ولا تهتم لحقها المادي في أن يتم أي تعاقد على أي عمل جديد له من خلال الشركة التي تدير أعماله.

وبسؤال الفنان محمد الشرنوبي عن الأمر، وكيف يراه خاصة وأن سارة حررت بالفعل محضرًا جديدًا ضده، بسبب مشاركته في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، المعروضة حاليًا على مسرح مكتبة الإسكندرية، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كل حاجة بتم الحمد لله".

وتابع "مش مهتم، ومركز في شغلي جدًا، بعمل حاجات كويسة مُشرفة جدًا وبعمل حاجات ناجحة وقوية، ودلوقتي بشارك في أهم عرض مسرحي في المنطقة العربية، الحمد لله كل حاجة زي الفل".

كان ياسر قنطوش محامي سارة الطباخ حرر محضر إثبات حالة داخل مكتبة الإسكندرية، بعد عدم سماح مخرج العرض مجدي الهواري لفريق الدفاع الذي أرسله بحضور مؤتمر المسرحية، الذي عُقد أمس الثلاثاء، لإثبات واقعة مخالفة الفنان محمد الشرنوبي العقد المحرر مع موكلته.

وشهد أمس توجه فريق الدفاع إلى مكتب اللواء مدير المكتبة، كما تم تحرير محضر إثبات الحالة رقم 9018 لسنة 2021 إداري باب شرقي من سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي لمخالفته تنفيذ حكم قضائي.

من جهته، أكد ياسر قنطوش في بيان صحفي أن الشرنوبي يخالف شروط العقد، ويتقاضي مبالغ ضخمة دون تنفيذ العقد الساري بحكم المحكمة وبقرار نقابة المهن الموسيقية الأخير، مضيفًا "وهذا ما دفعنا إلى التواجد في مكتبة الإسكندرية، بعدما تعاملنا بمنتهى الاحترام مع المكتبة وأرسلنا لها إنذارًا، وأيضًا شركة الإنتاج كايرو شو، ولكن إقرار المنتج مجدي الهواري بتحمله المسؤولية سوف يدفعنا لمقاضاته ومعه أيضًا الشرنوبي، ولن نترك الشرنوبي يعمل إلا طبقا للعقد".

وأكد البيان أنه من المقرر تحريك اليوم دعوى ضد الشرنوبي، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المنتج مجدي الهواري، بعد إثبات الواقعة في مكتب شرطة مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" بطولة الفنان يحيى الفخراني، والتي يشارك فيها الشرنوبي، مساء أمس الثلاثاء 17 أغسطس، على مسرح الإسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.