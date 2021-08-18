بعد محضر"سارة الطباخ".. ماهو موقف الشرنوبي من "ياما في الجراب يا حاوي"؟‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرر ياسر قنطوش "محامي المنتجة سارة الطباخ" أمس الثلاثاء محضر إثبات حالة داخل مكتبة الإسكندرية، ضد مجدي الهواري مخرج ومنتج مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي"، والفنان محمد الشرنوبي، بسبب مشاركة الفنان في المسرحية، بدعوى مخالفته شروط عقد الوكالة الساري مع المنتجة، ما مدى تأثير ذلك على مشاركة الفنان في العرض؟

المستشار حسين هلال "محامي الفنان محمد الشرنوبي" في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، أجاب وقال :"لا يوجد أي تأثير على مشاركة الفنان محمد الشرنوبي بالمسرحية، تعاقده قانوني تماما، ولم ولن يكون هناك أي تأثير لهذا المحضر، وذلك لعدة أسباب، أولا تحرير المحضر تم بدعوى وجود قرار قديم من نقابة المهن الموسيقية بإيقافه، والرد على ذلك بوجود تصريح رسمي صادر من النقابة في يوليو الماضي للفنان لتقديم حفل بالساحل، وأضف لذلك أنه تم رسميا إيقاف نظر الشكوى حتى الفصل في القضية، وهو أيضا ما أعلنت عنه الرقابة على المصنفات الفنية، وتم حفظ الشكوى".

وأضاف:"ماحدث أمس وأيضا قبل ساعات من حفل الساحل الشمالي، الهدف منه فقط الشوشرة على الفنان، وترهيب وتخويف المنتجين من التعامل معه، ومحاولة فاشلة جديدة لوقف عرض المسرحية بسبب الشرنوبي، وهو ما لم ولن تنجح به، إذ سبق و صدر في 7 أبريل الماضي حكما نهائيا من المحكمة الإقتصادية، تمت الإشارة به إلى إلغاء عقد الوكالة الذي كان قد وقعه مع المنتجة سارة الطباخ، وبالتالي لا توجد لدى المنتجة الصفة والسند القانوني لمنع ووقف التعاقد، مع العلم إنها لم تقم بالطعن على الحكم الذي أصبح نهائيا".

مسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" التي تم افتتاح عرضها مساء أمس بحضور وزيرة الثقافة د.إيناس عبد الدايم ، مأخوذة عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة"، من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري، يشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم، ومنهم يحيى الفخراني، إياد نصار، محمد الشرنوبي، كارمن سليمان، شريف دسوقي، سما إبراهيم، لبنى ونس، ناصر سيف، علاء قوقة، رضا إدريس وإسماعيل فرغلي.