محامي سارة الطباخ يحرر محضرا ضد الشرنوبي بسبب مسرحية الفخراني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

مع الإعلان عن إطلاق مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"، حرر ياسر قنطوش محامي سارة الطباخ محضر إثبات حالة داخل مكتبة الإسكندرية، بعد عدم سماح مخرج العرض مجدي الهواري لفريق الدفاع الذي أرسله من حضور مؤتمر المسرحية، الذي عُقد أمس الثلاثاء، لإثبات واقعة مخالفة الفنان محمد الشرنوبي العقد المحرر مع موكلته.

وشهد أمس توجه فريق الدفاع إلى مكتب اللواء مدير المكتبة، كما تم تحرير محضر إثبات الحالة رقم 9018 لسنة 2021 إداري باب شرقي من سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي لمخالفته تنفيذ حكم قضائي.

من جهته، أكد ياسر قنطوش في بيان صحفي أن الشرنوبي يخالف شروط العقد، ويتقاضي مبالغ ضخمة دون تنفيذ العقد الساري بحكم المحكمة وبقرار نقابة المهن الموسيقية الأخير، مضيفًا "وهذا ما دفعنا إلى التواجد في مكتبة الإسكندرية، بعدما تعاملنا بمنتهى الاحترام مع المكتبة وأرسلنا لها إنذار وأيضا شركة الإنتاج كايرو شو، ولكن إقرار المنتج مجدي الهواري بتحمله المسئولية سوف يدفعنا لمقاضاته ومعه أيضا الشرنوبي، ولن نترك الشرنوبي يعمل إلا طبقا للعقد".

وأكد البيان أنه من المقرر تحريك اليوم دعوى ضد الشرنوبي، واتخاذ كافة الإجراءات ضد المنتج مجدي الهواري، بعد إثبات الواقعة في مكتب شرطة مكتبة الأسكندرية.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" بطولة الفنان يحيى الفخراني، والتي يشارك فيها الشرنوبي، مساء أمس الثلاثاء 17 أغسطس، على مسرح الأسكندرية، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.