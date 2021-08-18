علاء قوقة لـ"الخليج 365": "الفخراني" نجم له مذاق مختلف وطاقة فنية متجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الدكتور علاء قوقة، إنه سبق وتعاون مع الفنان يحيى الفخراني في أكثر من عمل مسرحي، وإن "ياما في الجراب يا حاوي" هي ثالث مسرحية تجمعهما.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "قدمت مع الفخراني (غراميات عطوة أبو مطوة) و(جوازة طلياني) مع المرحومة دلال عبدالعزيز الفنانة الجميلة، وهذا ثالث لقاء بيننا، وأحب التعاون معه لأنه نجم كبير مختلف وله مذاق خاص، وطاقة فنية متجددة، ربنا يمنحه الصحة وطول العمر".

وعن افتتاح العرض في هذا التوقيت بمحافظة الأسكندرية، قال علاء "كممثل لا يمكنني الحكم على التجربة، دكتور يحيى قال إن التوقيت مناسب وهو أقدر على تقييم هذه المسألة، يمكن تصوري أن الصيف يحب العروض المفكوكة الكوميديا الصارخة، ومش جمهور بيجي يتمتع بالكلمة والجودة والأداء والمضمون، لكن التجربة ستوضح هل الجمهور سينجذب للعروض الحقيقية المُنفذة بجودة عالية، أم للجانب الآخر".

وتابع "أتمنى التجربة تنجح وتبقى بداية انطلاقة العرض من الإسكندرية العاصمة الثانية والعروس البحر المتوسط، وجمهورها جميل كان لنا تجارب مع (غراميات عطوة) مع الفخراني في اسكندرية في موسمين، وكان إقبال رهيب أتمنى أن يتجدد مع مسرحية (ياما في الجراب يا حاوي)".

وعن تقييمه لوضع المسرح المصري في الفترة الأخيرة، أشار علاء قوقة إلى ان الفترة السابقة شهدت انسحاب لعروض القطاع الخاص، مضيفًا "إلى أن وصلنا أن جهة واحدة كانت تنتج في القطاع الخاص وهي (مسرح الفن- جلال الشرقاوي)، ومنذ سنوات بدأ المنحنى يصعد وظهرت مسرح مصر ومن خلال مسرحيات محمد صبحي، وعروض مستقلة ينتجها الفنانون على حسابهم الخاص، ولاقت الإقبال والنجاح، وأتمنى أن الصعود يزيد مع دخول كايرو شو منذ حوالي 4 سنين، كإضافة لهذا النوع من الإنتاج".

ويرى أن ما يحدث الآن قد يكون مؤشرا لظهور جهات أخر ى تدخل وتُقدم على الإنتاج، ويصبح هناك 20 فرقة تقدم عروضا في نفس الوقت "مع التحفظ أن تكون عروضا ذات قيمة وتحمل مضمونا جيدًا، وأتمنى إن المبدعين يهتموا بالجانب الفني في الموضوع".