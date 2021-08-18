حقيقة وفاة عادل إمام بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 8 دقائق

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر وفاة الفنان المصري الكبير عادل إمام جراء اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان عادل الإمام بفيروس كورونا وذلك عقب اختفاءه المفاجئ وغيابه عن الساحة الفنية خلال الأيام الماضية.

ومن جانبه نفى المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام، إصابة الزعيم بفيروس «كورونا» وخضوعة للعزل المنزلى حاليا، قائلا: «أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام دا منين هو انتو ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب».

وكانت شائعة إصابة الزعيم عادل امام بفيروس «كورونا»، وخضوعه للعزل المنزلى، انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى أقلق محبيه.

وأضاف عصام إمام أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة و يقضي حاليا إجازة الصيف مع عائلته في الساحل الشمالي برفقة أولاده وأحفاده.

يذكر أن أخر عمل فنى للزعيم عادل إمام فى الدراما كان مسلسل «فلانتينو»، والذي شارك فيه مع دلال عبد العزيز وداليا البحيرى ومحمد الكيلانى وحمدى الميرغنى وطارق الإبيارى وهدى المفتى ورانيا محمود ياسين ووفاء صادق وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام.

يشار إلى أن الفنان عادل إمام، نعى عبر حسابه على «فيس بوك»، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية، قبل أيام متأثرة بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، وكتب: «البقاء لله الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز.. ربنا يرحمها ويغفرلها ويدخلها فسيح جناته ويصبر بناتها وأهلها».