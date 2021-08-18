برشلونة يقرر منح هذا اللاعب الرقم 10

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 14 دقيقة

قرر نادي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، منح اللاعب البرازيلي فيليبي كوتينيو الرقم 10 ومنحه فرصة أخيرة لتعويض رحيل النجم الأرجنتيني صاحب الرقم ذاته ليونيل ميسي.

ويعد كوتينيو ضمن قائمة أبرز اللاعبين المتوقع رحيلهم عن أسوار الكامب نو هذا الصيف إلا أن النادي والمدرب رونالد كومان قررا الإبقاء على اللاعب لإثبات نفسه.

وقالت صحيفة” موندو ديبرتيفو ” الإسبانية، إن كوتينيو تعافى من الإصابة التي لحقت به وغيبته عن الملاعب 8 أشهر، مؤكدة أنه قد يشارك في بعض الدقائق من المباراة المقبلة أمام أتلتيك بيلباو في الليجا، وقد يتم منحه القميص رقم 10، وهو الرقم الشاغر بعد رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

وأضافت أن الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للبارسا، قرر مع الإدارة الرياضية الإبقاء على كوتينيو في صفوف الفريق.

وحقق البلوجرانا انتصارًا ساحقًا في افتتاحية الدوري الإسباني بتغلبها على ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابين هدفين.