شاهد.. لقطات مثيرة لقطتين أمام الكاميرا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ 18 دقيقة

تربية واقتناء القطط من الهوايات التي يفضلها الكثيرين من الأشخاص سواء من الذكور أو الإناث، خاصة أنها تنتمي إلى فئة الحيوانات الأليفة، التي تمثل مصدر متعة وتسلية لأصحابها، ومنها قطط “بالاس”، التي تعد من الكائنات التي تمتلك فراء وشكلا جميلا.

ورغم إمكانية تربيتها داخل المنازل، إلا أن هناك الكثير من القطط التي تعيش في وسط الطبيعة لتضفي على صفاتها المزيد من صفات الجمال المحيطة بها.

ورغم أن التقاط مشاهد للحيوانات الأليفة أثناء وجودها في أجواء مفتوحة ربما يكون صعبا إلى حد ما، إلا أن بعض اللقطات التي يتم التقاطها بواسطة محترفين تظهر مشاهد مدهشة لتلك الحيوانات.

ونشرت صحيفة “الشعب” الصينية، مقطع فيديو على صفحتها الرسمية على “تويتر”، يرصد اثنين من “قطط بالاس” وهي تواجه الكاميرا في مشهد جميل.

وتقول الصحيفة إن المشهد تم التقاطه خلال وجود القطتين بين الأعشاب في منطقة غانزي، جنوب غربي الصين.

وينتشر هذا النوع من الحيوانات الثديية في الأراضي العشبية المنتشرة في مناطق تمتد من بحر قزوين حتى وسط وغربي الصين، وتقول بعض الأبحاث إنه من الحيوانات التي تتعرض للصيد الجائر بسبب فرائها.