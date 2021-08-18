نوال الزغبي لرامي عياش: “عقبال المية يا حياة قلبي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عايدت الفنانة ​نوال الزغبي​ الفنان ​رامي عياش​ بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت الزغبي قائلة: “سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا رامي، يا أحلى اخ وصديق عقبال المية يا حياة قلبي”.

الجدير بالذكر، أن الزغبي كانت قد أطلقت أواخر شهر تموز/يوليو أغنية “أرقص” التي صورت الفيديو كليب الخاص بها مع المخرج اللبناني فادي حداد، وحقق أكثر من 5 مليون مشاهدة على “يوتيوب”، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان ألفريد الأسعد وتوزيع موسيقي روبير الأسعد.

في هذا المجال، أعلنت الفنانة نوال الزغبي رفضها تسلم جائزة “الموريكس دور” خلال الحفل الذي سيُقام الأربعاء المقبل في 18 آب الجاري في بيروت.