حقيقة إصابة الفنان ” عادل إمام ” بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أغسطس 2021 06:50 مساءً - ترددت خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول إصابة الزعيم ” عادل إمام ” بفيروس كورونا المستجد وخضوعه للعزل المنزلي في فيلته بالساحل الشمالي .

وخرج المنتج ” عصام إمام ” شقيق عادل إمام بتصريحات صحفية له نفى من خلالها كل ما تم تداوله حول مرض الزعيم وإصابته بفيروس كورونا معربا عن غضبه من مروجي تلك الأخبار والشائعات والهدف منها .

فقال : ” أنا مش فاهم بجد الناس دى بتجيب الكلام دا منين .. هو انتو ليه مستعجلين عليه وكل شوية شائعات مرض وتعب ” .

وتابع عصام إمام : ” الزعيم الحمد لله زى الفل وموجود دلوقتى فى الساحل الشمالى بيصيف مع أبناؤه وأحفاده ومبسوط وصحته تمام جدا ومفيش فيه أى حاجة ” .