ممثل مصري ينتمي لعائلة فنّية كبيرة .. بدايته كانت مع الزعيم عادل إمام .. ركز جيداً وأكتشف من هو؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أغسطس 2021 06:50 مساءً - تداولت مجموعة من الحسابات علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة نادرة تعود إلى عمر الطفولة لفنان مصري شهير، حيث كان طفلاً في سنوات عمره الأولي، وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الفنان مع تلك الصورة النادرة بشكلٍ لافت.

أنه النجم المصري الشاب ” خالد سرحان ” الذى شارك جمهوره ومتابعيه بصورة له بعمر الطفولة، وعلّق عليها قائلاً :”صورتي وانا صغير”.وتفاعل المتابعين معه، كما تناقلها الكثير من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

خالد سرحان، ينتمي إلي عائلة فنّية فهو ابن الكاتب والصحفي الكبير سمير سرحان والكاتبة والمؤلفة المسرحية نهاد جاد، التى قامت بتأليف مسرحية «علي الرصيف» للنجمة سهير البابلي، وعكس الشائع لا توجد صلة قرابة بينه وبين الفنان الكبر الراحل شكري سرحان، أو عائلة سرحان الفنّية.

بدأ الفنان خالد سرحان مشواره الفني عام 1998 من خلال فيلم “أمير الظلام” الذي شارك فيه مع الزعيم «عادل إمام»، فقد كان ذلك أول أعماله السينمائية، وجسد فيه الشخصية بإحكام مما جعله ينال أكثر من دور أمام الفنان عادل إمام، كذلك حاز على إعجاب الجمهور لأنه يمتلك شخصية كوميدية تنعكس في أعماله الفنية، وهذا اللون من الفن له جمهور واسع، مما جعل الفنان خالد سرحان يشتهر سريعاً في بداية مشواره الفني.

نشأته وبدايته الفنّية

خالد سرحان ولد في محافظة القاهرة عام 1979 هو ابن الكاتب الشهير سمير سرحان الذي قدم العديد من المؤلفات الشهيرة التي مازالت بين الجمهور حتى الآن، فقد بدأ الفنان خالد سرحان حياته الفنية منذ عام 1998 و قدم مجموعة من الأدوار المختلفة أمام كبار الفنانين، مما أهله لدخول عالم الفن، وهو يمتلك موهبة كبيرة انتقل بها إلى عالم المسرح والتلفزيون.

وجد خالد نفسه في الأعمال الدرامية، ولكنه كان يفضل الأدوار الكوميدية، وظل يقدم الكثير حتى حاز على دور البطولة في بعض المسلسلات التى أشهرها: “ يوميات زوجة مفروسة أوي ” مع داليا البحيري الذي تم عرضه عام 2016 وتوالت إليه الأعمال، ومازال يقدم كل ما هو جديد حتى الآن مما يتناسب مع شخصيته وموهبته.

خالد سرحان وشكري سرحان

انتشرت شائعات كثيرة حول وجود صلة قرابة بين الفنان خالد سرحان وبين الفنان الراحل شكري سرحان وذلك من قبل الجمهور والمعجبين، مما جعل ظهور الفنان خالد سرحان أمر ضروري حتى يحسم هذا الأمر.

ففي أحد اللقاءات التلفزيونية ظهر الفنان خالد سرحان حتى ينفي الشائعات التي انتشرت منذ بدايته الفنّية حول صلة القرابة التي تجمعه مع الراحل شكري سرحان، وذلك بسبب تشابه الأسماء، فقد أكد أنها مجرد شائعات فقط وتشابه الاسم مجرد صدفة، ولا توجد أي علاقة قرابة تجمعه مع الفنان القدير شكري سرحان، كما أكد أن الجمهور يظهر بعض الشائعات دون التأكد من الحقيقة، وهذا انتشر منذ بدايته الفنية.

أفلام خالد سرحان

قدم الفنان خالد سرحان مجموعة من الأفلام الشهيرة والمميزة مع كبار الفنانين، التي ما زالت تعرض حتى الآن، بإعتبارها من أشهر التجارب التي قدمها، وهي: (أمير الظلام، التجربة الدنماركية، السفارة في العمارة، حريم كريم)، ومن مسلسلاته: (أوان الورد، سكة الهلالي، الريان، سرايا عابدين)، كما شارك خالد سرحان في كتابة فيلمي أمير الظلام والديكتاتور.

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