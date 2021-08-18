شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح "إنت عجبانى" ثامن أغانى ألبومه الجديد ويهديها لحبيبته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "إنت عجبانى"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، والتى تدور فى إطار رومانسى مثلما يظهر مع كلمات الأغنية، التى تتماشى مع أجواء الصيف أيضاً، وقد أكد أحمد جمال أن الأغنية بمثابة هدية من كل شاب لحبيبته.

وألمح أحمد جمال إلى إمكانية ارتباطه خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الأغنية قد يعلن عن إهدائها إلى شخص ما قريباً، مما يعكس أن جمال قد يكون يعيش حالياً حالة حب ويتكتم على تفاصيلها.

وتعد أغنية "إنت عاجبانى" التعاون الثانى بين أحمد جمال وبين الشاعر أحمد سرور بعد نجاحهما فى أغنية "آخر ميعاد"، كما تعتبر الأغنية بمثابة تعاون ثاني مع الملحن أحمد العتبانى بعد نجاحهما في أغنية "نشيد العاشقين"، كما يعد التعاون الثانى أيضاً مع الموزع الموسيقى محمد شفيق بعد نجاحهما فى أغنية "من غير مجاملة".. وتقول كلمات أغنية "إنت عاجبانى":

إنتى عاجبانى فى حاجات فيكى ليكى شدانى

من مقابله بقيتى وخدانى طب قوليلى ده ايه

فى كلام تانى عندى بس استنى ثوانى

اى حد تانى فى مكانى كان هينسى هيقول ايه

من غير كلام ومقدمات ولا ترتيبات

انتى غير كل البنات فيكى لقيت مميزات