شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "Nomadland" يفوز بجائزة النقاد الدوليين كأفضل فيلم لهذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جائزة أخري تضاف الي رصيد جوائز المخرجة العالمية كلوي تشاو، حيث تم اختيار فيلمها Nomadland، للفوز بجائزة أفضل فيلم في الاتحاد الدولي لنقاد السينما لعام 2021.

والفيلم فاز جائزة الأوسكار لأفضل فيلم ، وكذلك أفضل مخرج لـ كلوي وأفضل ممثلة للنجمة Frances McDormand ،

وفيلم Nomadland بطولة فرانسيس مكدورماند الحاصلة على الأوسكار، وتدور أحداثه حول امرأة تقررأن تقضي حياتها في ترحال دائم في الغرب الأمريكي خلال فترة الكساد العظيم وعرض بمهرجان القاهرة في القسم الرسمي خارج المسابقة.

اقتنص الفيلم لقب الحصان الأسود في موسم جوائز 2020 -2021، وذلك بعد فوزة بالجوائز التالية Women's Image Network Awards و Women Film Critics Circle Awards، و أفضل فيلم وأفضل مخرجة وأفضل ممثلة وأفصل تصويروأفضل سيناريو من Washington DC Area Film Critics Association Awards، أفضل مخرجة من Virginia Film Festival، أفضل فيلم من Venice Film Festival، أفضل فيلم ومخرجة وممثلة من Vancouver Film Critics Circle، أفضل ممثلة وأفضل تصوير من Utah Film Critics Association Awards، وغيرها من الجوائز العالمية.