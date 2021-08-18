شكرا لقرائتكم خبر عن بائعة الخبز .. 68 عامًا على أول فيلم سينمائى يقدم صوت العندليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عام 1953، كان الظهور الأول للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ غنائيا، بعدما شهد هذا العام، إحيائه حفلة أضواء المدينة بحديقة الأندلس، والتي كانت تعتبر حفلته الرسمية الأولى، فى يوم 18 يونيو، لكن أيضا فى العام نفسه، وفى 17 أغسطس مثل أمس، كان أول ظهور لصوت العندليب سينمائيا، من خلال فيلم "بائعة الخبز".

ومرت أمس الذكرى الـ68 على صدور فيلم "بائعة الخبز" إذ طرح لأول مرة للجمهور فى دور العرض السينمائي فى 17 أغسطس 1953، وهو من بطولة عدد من كبار الفنانين منهم "أمينة رزق، زكي رستم، عمر الحريري، ماجدة، شادية، شكري سرحان، ثريا حلمي، محمود شكوكو"، إخراج حسن الإمام، وكتب السيناريو والحوار بمشاركة السيد بدير، الذي قدم الحوار للفيلم المأخوذ عن رواية للكاتب الفرنسي كزافييه دومونتبان.

شارك العندليب الأسمر، بأداء أغنيات الفيلم، حيث قدم عبد الحليم حافظ خلال أحداث الفيلم عددا من الأغنيات التي تصف الأحداث، منها "فستان الزفاف" وتعاون "العندليب" فيها مع الشاعر فتحي قورة، من ألحان محمود الشريف.

وانطلق عبدالحليم حافظ بعد ذلك في مشواره السينمائي ممثلًا ومطربًا، حيث قدم أولى بطولاته السينمائية بعدها بعامين من خلال فيلم "لحن الوفاء" عام 1955، وقدم طوال مشواره الفني 22 فيلمًا سينمائيًا مع جميلات السينما المصرية وكبار فنانيها، كما تعاون خلال مسيرته السينمائية مع كبار المخرجين مثل حسين كمال، حلمي رفلة، حسن الإمام، عاطف سالم وصلاح أبو سيف.