شكرا لقرائتكم خبر عن "ونفضل نرقص".. أنغام تروج لأحدث أغنياتها عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوقت النجمة أنغام، جمهورها لأغنيتها الجديدة "ونفضل نرقص"، المقرر طرحها اليوم الساعة 7 مساء، حيث نشرت أنغام صورة جديدة لها عبرحسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة:"ونفضل نرقص النهاردة الساعة 7 مساءً على قناتي على اليوتيوب".



أنغام

فى سياق مختلف تحيى النجمة أنغام حفلاً غنائيًا بالمسرح المكشوف بمركز المنارة فى التجمع الخامس، يوم الجمعة 27 أغسطس الجارى، وذلك بعد تأجيله إذ كان مقررًا إقامته 30 يوليو الماضى، وذلك ضمن حفلات صيف 2021 التي يحيها عدد من نجوم الفن.

وكانت آخر أعمال أنغام دويتو غنائى جمعها بالنجم اللبناني وائل كفورى بعنوان "برضه بتوحشنى" من كلمات تركى آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وكسرت حاجز الـ 3 مليون ونصف مشاهدة .

يذكر أن آخر حفلات أنغام، كانت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم السبت 24 يوليو، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول العربية في موسم الصيف.

ووجهت أنغام رسالة شكر لجمهورها في المملكة العربية السعودية بعد النجاح الكبير الذي حققه حفلها هناك، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ونشرت أنغام فيديو من الحفلة وعلقت عليه: "وقوفكم تاج على راسى أحيا من أجل لحظة كهذه اللحظة شكرًا جزيلًا".