شكرا لقرائتكم خبر عن أليكس رودريجيز يتحدث للمرة الأولى حول علاقته بجينيفر لوبيز بعد أن ألغت متابعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث أليكس رودريجيز خطيب جينيفر لوبيزالسابق للمرة الأولى عن سنوات ارتباطه بجينيفر لوبيز بعد انفصاله عنها في إبريل الماضى، وذلك خلال مقابلة مع Entertainment Tonight تطرق فيها إلى 5 سنوات جمعته بالممثلة والمغنية الشهيرة خلال علاقة شكلوا فيها ثنائياً بارزاً قبل انفصالهما بشكل مفاجئ.

اليكس رودريجيز أكد خلال مقابلته أنه عاش أفضل سنواته بصحبة النجمة الشهيرة مؤكداً على أن السنوات السابقة كانت من أجمل السنوات الذى عاشها طيلة عمره، خاصة أنه استفاد من تلك الفترة بصورة مذهلة، بعدما عاش سعادة كبيرة هو وبناته خلال تلك المدة



اليكس ولوبيز

وتأتى تصريحات لاعب البيسبول السابق اليكس رودريجيز بعدما حذفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز كل الصور والذكريات التي تربطها معه، وذلك بالتزامن مع اتخاذ علاقتها مع بن أفليك مسارًا جديدًا بعدما انتقلا لمنزل جديد يجمعهما داخل بيفرلى هيلز، وذكر موقع الديلى ميل أن لوبيز لم تكتف بذلك وإنما ألغت متابعتها لـ أليكس رودريجيز على إنستجرام.

وذلك بعدما انفصلت عن أليكس رودريجيز العام الجارى وتحديدًا في شهرإبريل الماضى، لتقوم بإلغاء متابعتها له بعد أكثر من ثلاثة شهور عن انفصالهما.

وكانت كشفت عدة تقارير أجنبية، عن تطور العلاقة العاطفية بين النجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجم العالمي بن أفليك، والتي تتوطد يومًا عن الآخر، حيث انتقل الثنائي للعيش سوياً في منزلهما الجديد في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن المنزل الجديد الذي انتقلت فيه لوبيز وأفليك، تبلغ قيمته 85 مليون دولار، ويتكون من 12 غرفة نوم رئيسية، و24 حمامًا وحلقة للملاكمة.