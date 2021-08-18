“يسرا” : هذه النجمة الأمريكية تشبهني .. شاهد الصور لتعرف من قصدت – (سيصدمك الشبه)

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أغسطس 2021 05:44 مساءً - أوضحت الفنانة “يسرا” خلال استضافتها في IT’s show time، من تقديم الإعلامية “مها الصغير“، أنها تري أن النجمة العالمية “جوليا روبرتس” هي الأقرب لها؛ خاصة أن كثيراً من أصدقائها يشبّهونها بها وهي ترى أنه بالفعل هناك تشابه كبير بينهما.

ومما لفت نظر الجمهور الشبه الكبير والواضح بين الفنانة الأمريكية الشهيرة ونجمة مصر الأولي”يسرا”، لا سيما في الملامح الناعمه ولون البشرة، وكثيرًا من تفاصيل الوجه وشكله و أيضًا الإبتسامة. هذا وقد أكد البعض أن النجمة المصرية تعتبر أجمل منها .

نرشح لك – يسرا في صورة نادرة جداً بسن المراهقة خلال دراستها بالثانوية.. وهذا هو عمرها الحقيقي… كم تتوقع؟

من ناحية أخري، تواجد الفنانة يسرا خارج مصر منعها من حضور حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، لذلك قدمت يسرا التهاني لـ نيللى من خلال الإنستجرام، حيث نشرت صورة من جلسة تصوير زفاف الثنائي وعلقت عليها بـ “كل التهانى لصديقتي المميزة ..ربنا يحفظك ويبارك لكي في حياتك الجديدة مع من تحبيه ..تمنيت أن احضر..لكننا سنتحتفل قريبًا”.

كذلك ولنفس السبب لم تستطع يسرا حضور جنازة صديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التى وفاتها المنية ظهيرة يوم 7/ أغسطس، حيث تواجدت يسرا في بيروت بينما حاولت تغيير الحجز لكنها فشلت بسبب قلة الرحلات.

وفي تغريدة قالت: ” يصعب عليا فراقك وإني ماكنش في مصر عشان أودعك.. مفيش كلام هيوفيكي حقك يا غالية على قلوبنا.. كنتي نعمة الأخت و الأم و الصاحبة.. وجودك في حياتنا كان سند..ربنا يصبرنا على فراقك و يربط على قلب بناتك فراقك انتِ وسمير، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

يُذكر أن يسرا شاركت في ماراثون رمضان 2021 الماضي خلال مسلسل «حرب أهلية» الذي شاركها بطولته باسل خياط وأروى جودة ومايان السيد وجميلة عوض وعدد آخر من النجوم وأخرجه سامح عبدالعزيز.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت