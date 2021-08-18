معاذ العمري يحتفل بالذكرى ال 18 لتتويج ديانا كرزون بلقب ” سوبر ستار العرب “

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أغسطس 2021 05:44 مساءً - احتفل الإعلامي الأردني ” معاذ العمري ” بذكرى مرور 18 عاما على تتويج زوجته الفنانة الأردنية ” ديانا كرزون ” بلقب سوبر ستار العرب في موسمه الأول والذي وافق يوم 18 من شهر أغسطس لعام 2003 .

فنشر معاذ العمري صورة لديانا كرزون عبر حسابه على إنستجرام وكتب في تعليقه عليها : ” قبل ١٨ سنة زي اليوم حققتي حلمك واخذتي لقب سوبر ستار العرب .. ما بنسى هاليوم كان فرحة لكل البلد .. ما بنسى وقفة الناس معك بهيك يوم وما بنسى الفرحة اللي كانت بكل بيت بفوزك باللقب ” .

وتابع : ” اليوم بتذكر يوم تتويجك باللقب وأنتِ شريكة حياتي ورفيقة الدرب .. بعد ما تم إعلان النتيجة غنيتي على بابي واقف قمرين واليوم القمرين في بيتي ديانا وسلمى .. كل سنة وأنتِ النجمة أم سلمى الغالية ” .