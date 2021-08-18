أحمد فهمي ساخرا من مجموعه بالثانوية العامة : ” كنت بنافس ديتول “

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 أغسطس 2021 05:44 مساءً - سخر الفنان ” أحمد فهمي ” من مجموعه الذي حصل عليه في الثانوية العامة وذلك تزامنا مع ظهور نتائجها لهذا العام في مصر يوم أمس الثلاثاء .

فنشر أحمد فهمي صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مكتوبا عليها نتيجته بالثانوية العامة : ” أحمد فهمي 99.8% ” .

وكتب في تعليقه عليها ساخرا : ” مش عارف ده مجموعي في الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول ” .