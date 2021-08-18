دعوى قضائية ضد هالي بيري رفعتها مقاتلة “بطولة القتال النهائي” السابقة زينغانو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت مقاتلة “بطولة القتال النهائي” السابقة كات زينغانو دعوى قضائية ضد هالي بيري مدّعيةً أن الأخيرة قد تجاهلت وعدها بمنحها دوراً في فيلمها القادم.

وذكر موقع “تي أم زي” أن بيري كانت قد تواصلت مع المقاتلة عام 2019 أثناء تحضيرها لأول عمل إخراجي لها بعنوان “بروزد” Bruised، الذي تلعب فيه أيضاً دور البطولة.

وبحسب ما ورد، تزعم الدعوى القضائية أن بيري طلبت من زينغانو أن تبقي جدولها مفتوحاً حتى تكون جاهزة للعب دور في الفيلم عندما يحين وقت بدء التصوير. ولكن بعد فترة وجيزة، عرضت “بطولة القتال النهائي” على زينغانو لعب مباراة قتالية، فتحدثت مع بيري لتستفسر ما إذا كانت المباراة ستؤثر في ظهورها السينمائي المحتمل أم لا.

وتزعم المقاتلة أن بيري نصحتها برفض العرض بسبب مخاوف متعلقة بالمسؤولية القانونية لشركة تأمين الفيلم، فتقول زينغانو إنها وبعد رفضها للعرض، خسرت عقدها مع “بطولة القتال النهائي”. وتشير في دعوتها الى أن بيري أخبرتها بعد ذلك أنها لم تعد جزءاً من الفيلم لأن مسيرتها كمقاتلة في “بطولة القتال النهائي” قد انتهت، على الرغم من كون بيري هي من أقنعتها برفض خوض المباراة.

وتضيف زينغانو أن بيري قد قطعت جميع سبل التواصل معها، مما أجبرها على اتخاذ إجراءات قانونية نتيجة لفرصة الفيلم الضائعة فضلاً عن انتهاء مسيرتها المهنية. ويعتبر فيلم “بروزد” Bruised، الذي من المقرر عرضه على “نتفليكس” Netflix في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، أول عمل إخراجي سينمائي للممثلة.

وتقول بيري إنها لم تكن خيار المنتجين الأول للعب دور البطولة أو لإخراج الفيلم، فبحسب موقع “أنترنتاينمت ويكلي”، كانت بليك ليفلي المرشحة المفضلة. ولكن، بعد رفض ليفلي للعرض، أدركت بيري أنها لا تستطيع تخطي السيناريو. فتواصلت مع المنتجين، وأعربت عن رغبتها في لعب دور البطولة في الفيلم وجَعل أحداثه تدور حول فرصة مقاتلٍ أخيرة، فانتهى بها الأمر في كرسي المخرج.