نوال الزغبي تكشف بوستر أغنيتها الخليجية.. “عليه ابتسامة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن الصورة الرسمية لثاني أغنيات ألبومها الجديد “عكس الطبيعة”. ونشرت نوال الصورة على صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي وأرفقتها بهاشتاغ اسم الأغنية “#عليه_ابتسامة” مرفقًا بكلمة “قريبًا”.

وأغنية “عليه ابتسامة” هي باللهجة الخليجية من كلمات الشاعر الإماراتي محمد القاسمي وألحان أدهم، وتوزيع مهند خضر. وتقول كلمات الأغنية: “من شفتها ما انام إلا بأعجوبة.. يا ويلي في الغرام لو توبي من توبه”.

الجدير ذكره أن نوال الزغبي طرحت منذ فترة قصيرة أوّل أغنية من ألبومها “عكس الطبيعة” بعنوان “أرقص” من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس و ماسترينغ نور الأسعد.

وكليب الأغنية من إخراج فادي حداد وحقق أكثر من 5 ملايين مشاهدة من صدوره على قناة “روتانا” الرسمية في موقع “يوتيوب”.