أحمد فهمي ينافس “ديتول” في مجموع “الثانوية”.. فما القصة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت، الذي لا يعلو فيه صوت فوق صوت إعلان نتيجة “الثانوية العامة” في مصر، لم يفوت أحمد فهمي التدخل بحسه الفكاهي، للتعليق على الحديث الذي يشغل بال الشارع المصري.

وكشف فهمي عن أنه من الفنانين الذين تمكنوا من الحصول على مجموع مرتفع في مرحلة “الثانوية العامة”، حيث حصل على ما مجموع (99.8)، ما أهله لدخول واحدة من كليات القمة، هي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

ولم ينتظر فهمي أمام موجة القلق التي تسيطر على طلاب “الثانوية”، إذ سخر من نفسه، بتعليقه على نتيجته في “الثانوية”، عبر حسابه في “تويتر”: “مش عارف ده مجموعي ف الثانوية العامة ولا كنت بنافس ديتول”.

ويواصل فهمي حصد النجاحات بفيلمه الجديد “العارف”، الذي يعرض في السينمات حالياً، وهو فيلم أكشن يُشارك ببطولته مع الفنان أحمد عز، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، واللبنانية كارمن بصيبص، والأردنية ركين سعد. وأطلق في دور العرض بتاريخ 14 يوليو الماضي، وهو من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

وحرصت الفنانة هنا الزاهد على مساندة زوجها أحمد فهمي، مؤخراً، في ترويج فيلمه “العارف”، وذلك بطريقة ذكية، زاعمة اختراق حسابات زوجها على “السوشيال ميديا”.

وظهر فهمي، منذ أيام، في صورة مع هنا الزاهد في حفل زفاف ابنة شقيقة الكاتب مدحت العدل والمنتجين جمال العدل ومحمد العدل، الذي أقيم الأسبوع الماضي، وأحدثت الصورة ضجة بين متابعي هنا على “السوشيال ميديا”، بسبب ترويج حملها.

وقالت هنا الزاهد، في تصريح خاص لـ”زهرة الخليج”، إن “حديث الجمهور في مواقع التواصل عن حملي بسبب ارتدائي فستاناً أظهرني بشكل مختلف غير حقيقي”، مبينة أنها تتمنى ألا يركض الجميع وراء الإشاعات، من دون التأكد منها.

وأضافت هنا: “أنا فعلاً وزني زاد 3 كيلو، وده السبب اللي خلى الناس تتكلم عن احتمالية وجود حمل لكن ده محصلش”، وحسمت هنا الزاهد الحديث في هذا الشأن، بقولها: “هو لو أنا حامل كنت هقعد أرقص وأتنطط طول الفرح كده.. أكيد لأ”.