موقف إنساني من أحمد العوضي.. ماذا دار بينه وبين حلمي عبدالباقي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أشاد جمهور الفنان المصري أحمد العوضي، عبر “السوشيال ميديا”، بموقفه الإنساني تجاه والد أحد زملائه بالوسط الفني، حيث تكفل بجميع نفقات علاجه من السرطان، رغم سعرها المرتفع، حتى توفاه الله.

وكشف عن تفاصيل الموقف الفنان حلمي عبدالباقي، مؤكداً أن والد صديقه الفنان المقرب إليه كان في حالة متدهورة للغاية، بسبب السرطان، وكان يريد صديقه مساعدته لإدخاله المستشفى لإنقاذ حياته، مؤكداً أن والد صديقه كان يحتاج حقنة تقدر بنحو 120 ألف جنيه.

وقال عبدالباقي إن أحمد العوضي تكفل بجميع مراحل علاج والد صديقه، والذي رحل عن عالمنا منذ فترة متأثراً بمرضه، مؤكداً أنه دفع مبالغ طائلة في بعض الأدوية، من دون أن يخبر أحداً، مشيداً بأخلاقه، ومتمنياً أن يقابله ليشكره.

من جانبه، رد أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” على حلمي عبدالباقي، قائلاً: “شرف لي مقابلتك يا أستاذ حلمي.. ومفيش شكراً.. ربنا سخر الناس لبعضها، ربنا يصبرك وألف شكر على كلامك، ربنا يشفي مرضانا جميعاً”.

وخرج الفنان المصري، أحمد العوضي، عن صمته للمرة الأولى منذ الأزمة الصحية التي تعرضت لها زوجته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ليؤكد وجود “خطأ طبي”، كما جرى الحديث عن ذلك طوال فترة مرضها الصعب، وإدخالها العناية المركزة ومغادرتها، ثم سفرها إلى الخارج.

وحسم العوضي ذلك بالإعلان عن مقاضاة الطبيب المتسبب في تدهور الوضع الصحي لزوجته ياسمين، مشدداً على أنه لم ينسَ ما حدث، وحتى لا يعتقد المخطئ أن الأمر انتهى بسبب صمته على الوضع، لكن سيأتي الوقت الذي يكون فيه لكل حدث حديث.

وشدد العوضي، في منشور له عبر حسابه الرسمي في “فيسبوك”، على أن ياسمين عانت من إهمال طبي وتخاذل من قبل الأطباء المعالجين، مبيناً أن القانون المصري سيكون الفيصل والحكم في تلك القضية، التي سيكشف قصتها كاملة عقب انتهاء علاج زوجته.