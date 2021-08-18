كايلي جينير تدخل عالم الملابس بجانب المنتجات التجميلية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: قررت عارضة الأزياء ونجمة برنامج تلفزيون الواقع، كايلي جينير، اقتحام عالم آخر من مجالات الأعمال، بجانب خطوط التجميل والعناية بالبشرة التي دشنتها من قبل، وذلك وفقاً لما نشره موقع “ذا إنترناشيونال نيوز”.

ووفقاً للموقع، فإن المليارديرة الصغيرة، كايلي جينير، البالغة من العمر 24 عاماً، والتي صنفتها مجلة فوربس الأميركية من قبل بأنها أصغر مليارديرة في العالم، أبلغت أختيها كيم وكلوي كاردشيان، بأنها ستتفرغ من أجل إطلاق خط ملابس خاص بها، وتتخصص في أزياء السباحة، التي ستحمل اسم “Kylie Swim”.

وشاركت جينير بعض منتجات خطها الجديد للأزياء، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، التي يتابعها عليها أكثر من 259 مليون شخص. وأكدت، عبر منشور وضعته على صفحتها، أنها لا تستطيع الانتظار لإنهاء العمل على خط الملابس الجديد “Kylie Swim”.

وتتجاوز ثروة جينير المليار دولار، ومصادر تكوين هذه الثروة هي مقابل مشاركتها في حلقات برنامج تلفزيون الواقع، وأيضاً أرباح خط التجميل والمكياج الذي يحمل اسم “Kylie Cosmetics”، كما حصلت على صفقة رابحة نتيجة بيع 51% من أسهم الشركة، التي يُقدر رأسمالها الكلي بـ1.2 مليار دولار، مقابل 600 مليون دولار.

وتعرضت جينير، في وقت سابق، للكثير من الانتقادات المختلفة، منها المتعلق بتغيير شكلها، وأن مظهرها اختلف تماماً عن مراحلها العمرية السابقة، وواجهت أيضاً اتهامات عدة بتزوير وثائق وأوراق ضريبية، حتى تحصل على لقب أصغر مليارديرة عصامية في العالم.

ولدت كايلي جينير عام 1997، في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وهي أصغر ابنة لبطل الألعاب الأولمبية السابق بروس جينير، وتلقت تعليمها منزلياً، وهي تشارك بقية أخواتها: كيم وكلوي وكورتني وكيندال، برنامج تلفزيون الواقع “كيبينغ أب ويذ ذا كاردشيانز”.