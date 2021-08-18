استعان بناصر القصبي.. هكذا نصح عبدالله السدحان الراغبين في التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعان الفنان السعودي، عبدالله السدحان، بمواطنه الفنان ناصر القصبي، من خلال مشهد جمعهما في مسلسلهما الشهير “كلنا عيال قرية”، وذلك لتوجيه نصيحة للراغبين في دخول مجال التمثيل.

ونشر السدحان المشهد، عبر حسابه في “تويتر”، وظهر فيه رفقة “القصبي” بطريقة كوميدية وتمثيل، عده “السدحان” مثالاً لتعابير الوجه الجيدة، وهي التي يحتاجها من يرغب في الانطلاق بمجال التمثيل.

ودون السدحان، في تعليقه على المقطع: “‏اعتقادي الشخصي كفنان ممثل.. من يرغب بدخول هذا المجال من الجنسين التركيز على تعابير وردة فعل كل ممثل وممثلة امام الحدث وتسجيله بورقة خارجية”.

وتابع السدحان أنه لا يقصد المشهد الذي نشره فقط بل العمل كاملاً، لأن هناك اجتهاداً وإبداعاً في تقديم الشخصية، حيث أضاف: “ليس القصد هذا المشهد بل العمل كاملاً.. سوف ترون الاجتهاد والضعف والإبداع والانسلاخ من الشخصية، لكم الرأي يا حلويين”.

وتفاعل قطاع كبير من الجمهور مع المشهد، حيث اعتقد البعض أن السدحان يغازل القصبي لإثارة حماسه للعمل مجدداً سوياً، متمنين من كليهما العمل على جزء جديد من مسلسل “كلنا عيال قرية”، مؤكدين أنه نجح بشكل كبير من الناحية الكوميدية بالرغم من أنه قد يكون ظلم نوعاً ما.

فيما علق محمد السبيعي، معترضاً على حديث السدحان، فقال: “‏‎يا أستاذ عبدالله ما يعيب الفنانين العرب هو النمطية.. المسألة ليست في الشخصية وحسن تقمصها في حركتها وطريقة تحدثها ولزمتها.. إلخ، ولكن في (كيف تخرج هذه الشخصية بوحها: سعادتها حزنها خوفها غضبها حبها حنينها.. إلخ) الشخصيات متعددة والتعبيرات متكررة.. ألا تتفق معي؟”.

ودون أحد المغردين تعليقاً، قال فيه: ‏”‎كلنا عيال قرية.. الله على ذيك الأيام.. مسلسل ما أخذ حقه من الإشادة والمتابعة لو يكون المشروع (عودة ناصر وعبدالله) بجزء ثاني من (كلنا عيال قرية) أراهن على نجاحه 100% بشرط نفس الحماس من الممثلين، نفس القروب لا مانع من دخول كم اسم، نفس كاتب العمل، افعلوها ولن تندموا”.

“كلنا عيال قرية” مسلسل كوميدي سعودي من إنتاج مؤسسة الهدف للإنتاج الفني، وقد عُرِض المسلسل لأول مرة على قناتي “إم بي سي1″، في رمضان من عام 2008.

وللمسلسل عدد من المؤلفين يقومون بالتأليف في حلقات عمل موحدة، وهي سابقة بين المسلسلات السعودية بعد “طاش ما طاش”، إذ عمل على تأليفه: ناصر العزاز، عنبر الدوسري، وعبدالرحمن الوابلي، فيما قام بإخراجه موفق الصالح.

وشارك في التمثيل: عبدالله السدحان (كريم)، وناصر القصبي (سليم)، وعبدالإله السناني (الخال – أبوناصر)، وكذلك جميل القحطاني، ومحمد الطويان، وغيرهم.