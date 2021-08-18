دانيال كريغ يكشف أن أطفاله لن يرثوا ثروته الهائلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل البريطاني دانيال كريغ أن أطفاله لن يرثوا ثروته الهائلة لأنه يخطط “للتخلص منها” قبل وفاته. وقال نجم جيمس بوند، الذي تبلغ ثروته الصافية 160 مليون دولار، إنه يعتقد أن وراثة الأموال أمر “مقيت” ويأمل بأن “يتنازل” عن معظم ملايينه.

وفي حديثه إلى مجلة “كانديس”، قال كريغ: “أليس هناك قول قديم مأثور مفاده أنك إذا مت شخصاً ثرياً، تكون قد فشلت؟ أعتقد أن أندرو كارنيغي (رجل أعمالٍ أميركي) قد تخلى عما يساوي في نقود اليوم حوالي 11 مليار دولار، وهو ما يوضح مدى كثرة أمواله لأنني أراهن أنه احتفظ ببعض من هذه الثروة أيضاً”.

وأردف قائلاً: “لكنني لا أريد أن أترك مبالغ طائلة للجيل القادم. أعتقد أن الميراث عادةٌ مقيتة للغاية. فلسفتي هي التخلص من الأموال أو التخلي عنها قبل الوفاة”.

وكان دانيال قد رحّب بطفلته الأولى من زوجته الحالية الممثلة راشيل وايز في أيلول (سبتمبر) عام 2018، ولديه أيضاً ابنة أخرى من زوجته السابقة فيونا لوردون.

ومن المقرر أن يودّع نجم سلسلة أفلام جيمس بوند دوره الأيقوني بعد عرض فيلم “لا وقت للموت” No Time To Die الشهر المقبل، وذلك بعد تأجيل إصداره مرات عدّة بسبب جائحة كورونا.

وكثرت التكهنات في الماضي حول ما إذا كان النجم قد انتهى من لعب دور العميل السري بعد فيلم “سبكتر” Specter عام 2015، ذلك بعد تصريحه بأنه “يعتقد ربما أنه لم يعد يملك القدرة الجسدية” لمثل هذا الدور، لكنه أقتنع بعدها بالعودة إلى السلسلة مرةً أخيرة.