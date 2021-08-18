داليا مبارك تظهر بـ لوك جديد وتشوّق جمهورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الفنانة السعودية داليا مبارك بلوك جديد لتسريحة الشعر لم تظهر بها من قبل، ونشرت صوراً من جلسة تصوير خاصة بأغنيتها الجديدة “يمكن” عبر انستغرام.

وقد صففت داليا مبارك شعرها كيرلي، وارتدت ملابس باللونين الأبيض والفوشيا، وعلقت قائلةً: “جاهزين للجديد؟”.

كما نشرت داليا فيديو أعلنت من خلاله بدء العد التنازلي لطرح الأغنية وقالت: “يمكن.. قريباً”.

يُذكر أن داليا مبارك مغنية سعودية، اشتهرت في الخليج العربي خلال الآونة الأخيرة؛ حيث اقتحمت عالم الشهرة وظهرت لجمهورها في عام 2014.

برزت موهبة الغناء لديها في عمرٍ مبكر، وكان ذلك بتشجيع من والدها، وكانت لها مشاركات مستمرة أثناء مراحل الدراسة وفي الحفلات العائلية، وشاركت في عدة أوبريتات منها “سند الخير” وهي في الرابعة عشرة من العمر، حيث لمعت فكرة الغناء في مخيلتها.

ومن أبرز أغنياتها: يا حاسد، وخذني، واشتياق، وطار طيرك، ومن الآخر، وحبك سراب، وأذكرك، ولذة الحب، وقلب وعقل، وبعد إذنك، ولا تردونه، ووينك، وهو كان هايم، وأي تبيني، ولا تقولي مشتاق، وعاذر إحساسي، ولا تراهن، وقلبت الطاولة، وخالص الأشواق، وعمري اكتمل، وفي نظرة عيونك، وفارق عن الناس، وعرين العشق، وهذا اليوم، ووينك الليلة، وترى حقي، وكذا ممكن، بالإضافة إلى العديد من الأغاني المميزة.