بريتني سبيرز عن صورها العارية: “لم أقم بعملية تكبير لصدري ولست حاملاً!”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت المغنية الأميركية بريتني سبيرز أول من أمس الاثنين مجموعة من الصور عبر حسابها على “إنستغرام” تظهر فيها عارية الصدر ممسكةً بثدييها.

وأوضحت سبيرز أن حجم صدرها لم يتغير بسبب عملية تكبير أو حمل بل بسبب الطعام قائلةً: “لا يا أصدقائي… لم أقم بعملية تكبير لصدري هذا الأسبوع… ولست حاملاً… يبدو ثدياي أكبر في هذه الصور لأنني ألتهم الكثير من الطعام!”.

وردّت المغنية على الانتقادات التي طاولتها بسبب نشرها لمثل تلك الصور في الأسابيع الأخيرة، شارحةً أنها “ولدت في هذا العالم عاريةً”.

وواصلت بريتني مشاركة أفكارها حول موضوع “عرضها لجسمها” حيث أخبرت متابعيها أنها تشعر وكأنها “خفيفة” عندما تكون عارية، وأنها أرادت أن ترى نفسها في “أنقى صورة”، مشبّهة التعري بالتخلص من قميصٍ مزعجٍ طويل الأكمام.

وأردفت قائلةً: “قبل أن أريكم المزيد من الصور… أريدكم أن تفهموا آرائي حول موضوع عرضي لجسمي !!!!… أنا لا أتحدث عن نادٍ للتعري أو عن تقديم عرض ما… بل على نطاقٍ عملي، أي عندما تكونين في سيارتك وتدركين أنك ترتدين قميصاً مزعجاً طويل الأكمام في فصل الصيف… ردة الفعل الفورية لأي امرأة بعد أن تتخلص من هذا القميص هي الشعور بأنها أصبحت في حال أفضل… وبالتالي اعتقادها أنها تبدو أفضل !!!…”.

ثم أضافت: “على أي حال أراهن أنكم تتساءلون عن سبب عرضي لجسمي الآن… حسناً، لأنني ولدت في هذا العالم عاريةً. وبصراحة شعرت بأنني أحمل على كاهلي أعباءً كثيرة… فأردت أن أشعر بأنني أخف… عارية … كما ولدت. فالألم والدموع والأعباء الثقيلة ليست ما يحدد طبيعتي. أنا إمراة… إمرأة جميلة حسّاسة تحتاج إلى رؤية نفسها في أنقى حلّة!!!”.

وتحدثت المغنية أيضاً عن حملة “فري بريتني” Free Britney وأوضحت أن للحملة “معنى أعمق” شاكرةً معجبيها لكونهم “مذهلين للغاية”، بعد دعمهم لها للتخلص من وصاية والدها الذي وافق مؤخراً على التخلي عن دوره بعد 13 عاماً من السيطرة على حياة ابنته.