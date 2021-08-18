شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه بعنوان "على الله".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم محمد رمضان أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "على الله"، وذلك من خلال قناته على موقع يوتيوب، حيث ظهر خلال الكليب بزى بدوى، في الصحراء وهو يمسك بسلاح فى يديه، بالإضافة لقيادة أكثر من سيارة خلال الكليب.

وتأتى أغنية "على الله" فى الوقت الذى يستعد فيه لإحياء محمد رمضان حفلا غنائيا فى جولف بورتو مارينا بالساحل الشمالى، يوم 20 من شهر أغسطس الجارى والذى يحمل عنوان "أقوى حفلة فى الساحل"، والتى تنظمه شركة تذكرتى، ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان بالحفل عددا من الأغانى التى يعشقها الجمهور له، كما يحضر مفاجأة خاصة لجمهور الحفل.



محمد رمضان

كما طرح النجم محمد رمضان مؤخرا، أغنية أخرى تحمل اسم "ثابت"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية رواجا واسعا فى فترة قصيرة بعد طرحها، وذلك بعد أن حقق 17 مليون مشاهدة فى خلال شهر، والأغنية من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب.

وآخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.