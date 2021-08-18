شكرا لقرائتكم خبر عن على نهج حمو بيكا..حسن شاكوش يحيى حفلاً غنائيًا للسيدات فقط فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حفل غنائى في أحد الشواطئ المخصصة للسيدات فقط، الساحل الشمالى السبت المقبل 21 أغسطس فى منطقة الساحل الشمالى، ومن شروط الحفل عدم دخول الرجال، وإلتزام الحضور بالمواعيد المحددة للحفل، وقد سبقه مطرب المهرجانات حموبيكا وأحيا حفلا غنائيا هو الآخر للسيدات فقط على نفس الشاطئ الأسبوع الماضى.



حسن شاكوش

وأحيا حسن شاكوش، الأيام الماضية حفل في الساحل الشمالى مع النجم الجزائرى الشاب خالد ضمن حفلات الموسم الصيفى، كما أحيا حسن شاكوش حفلا غنائيا فى مدينة دبى الشهر الماضى مع فريق كايروكى.

فى سياق مختلف، تخطت أغنية "حبيبتى" التى طرحها المطرب حسن شاكوش بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس حاجز 75 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب وهى من كلمات محمد غباشي ومصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو وإخراج هادى الباجورى.