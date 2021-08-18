شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نوفمبر..موعد طرح فيلم Spencer عن حياة أميرة القلوب ديانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأعمال الفنية عن حياة الأميرة الأشهر في العائلة الملكية الاميرة ديانا تتوالي، فبعد نشر الصور الأولي من صاحبة شخصية الأميرة ديانا في مسلسل الدراما الملكية " The Crown"، تم الإعلان عن موعد طرح فيلم Spencer، والذي يحكي السيرة الذاتية للاميرة، ومن المقرر طرحه 5 نوفمبر المقبل.



كريستين ستيورت في شخصية الاميرة ديانا

لذلك كشفت إدارة مهرجان فينسيا عن مشاركة فيلم الدراما Spencer، بطولة النجمة كريستين ستيوارت في مهرجان فينيسيا السينمائي، في دورته المقبلة وذلك في المسابقة الرسمية، وقبل موعد طرحه

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن الفيلم الجديد الذى يحمل عنوان Spencer، من تأليف ستيفن نايت، مبتكر "بيكي بلايندرز" وإخراج بابلو لاراين، تدور أحداثه في عطلة نهاية الأسبوع في أوائل التسعينيات عندما قررت ديانا الانفصال عن الأمير تشارلز وسط شائعات عن الأمور، وكانت الأميرة الراحلة تقضي عطلة عيد الميلاد مع العائلة المالكة في مقاطعة ساندرينجهام في نورفولك، عندما قررت ترك زواجها من الأمير تشارلز.

وكان موقع "ديلى ميل" قد كشف فى وقت سابق عن صور أثارت جدلاً كبيراً بعدما تميزت فيها وكانها صورة طبق الأصل من الأميرة ديانا، كما تميزت خلال الصور مع طفلين يجسدوا ابنى الأميرة ديانا وليام وهارى، خلال مرحلة الطفولة، فى أحداث فيلم Spencer التى تقوم ببطولته النجمة كريستين ستيوارت، حيث أوضح الموقع، أنه وبعد فترة طويلة من بدء التصوير أسدل الستار أخيراً عن شخصيتى الأميرين هارى ووليام في الفيلم المنتظر.