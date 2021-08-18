شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: أنا ضد جميع أنواع التمييز ومن حق كل إنسان يعيش حياته فى سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة سمية الخشاب، عن غضبها من الأشخاص المتنمرين والذين يدعون الفضيلة، موجها لهم رسالة عبر حسابها على تويتر.

وكتبت سمية، قائلة:" دايما الشخص المتنمر بيبقي فيه كل العبر، عمري ما شفت حد بيتنمر وشكله كان بيرفكت أو محبوب أو ناجح، عشان كده حاولوا متخلوش التنمر يأثر علي صحتكم النفسية ".

وأضافت:" الناس اللي بتفضل تنتقد حاجة أوترفضها في العلانية نسبة كبيرة منهم بيبقي فيهم الحاجه دي بس في حالة انكار".

وتابعت:" أنا ضد جميع أنواع التمييز ومن حق كل إنسان يعيش حياته بسلام من غير ما يأذي أو يتأذي من حد و ياريت الناس اللي عايشه تنتقد أو مدعين الفضيلة يخلوهم فى نفسهم عشان محدش بيتحاسب مكان حد ولا حد بيجبر حد علي حاجة".



سمية الخشاب



سمية

للفنانة سمية الخشاب نصيب كبير من الظهور على منصات التواصل الاجتماعى سواء بنشر صور بـ"الروب" أو كتابة تويتات تخلق حالة من الجدل آخرها اعتراض الخشاب على تبريرات البعض أن السبب وراء انتشار ظاهرة التحرش هو ملابس الفتاة وطالبت الرجال الذين يبررون ذلك بارتداء المايوه البوركينى.

وغردت سمية الخشاب عبر حسابها بـ"تويتر" قائلة: "أى حد بيحط مبرر للتحرش إن اللبس السبب عايزاك يا جميل أنت وهو تلبسوا مايوه شرعى وأنتم نازلين البحر عشان لبسكم الخليع ده بيستفزنا وممكن يبيح لنا نتحرش بيكم".

ومن قبل خضعت سمية الخشاب لجلسة تصوير وارتدت بورنس أحمر فى دبى وصرحت بأن سعره يصل إلى 30 ألف دولار والمجوهرات بـ200 ألف دولار.

وعن تصدر اسمها التريند قالت: الترند رزق زى حب الناس ونعمة أدعو الله أن يديمها على"، وأكدت أنها لا تسعى إلى لفت الأنظار لكنها تتفاجأ بذلك مع كل جلسة تصوير أو عمل جديد تدخله.

وكانت سمية الخشاب قد طرحت مؤخراً كليب أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الشهر الماضى والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول بعد طرحها.

وقالت سمية الخشاب:" إنه فى الفترة المقبلة هناك العديد من المفاجآت التي تعمل عليها في مجال الغناء، موضحه أنها سعيدة بنجاح أغنية أوعدك وما حققته من نسب مشاهدة حقيقية".